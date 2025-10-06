Ein Wanderer verirrt sich im Gebirge und muss bei Schnee und Kälte die Nacht draußen verbringen. Wie die Bergwacht ihn trotz schwieriger Bedingungen rettete.

Schönau am Königsee - Die Bergwacht hat einen Wanderer aus Berlin gerettet, der sich verirrt hatte und die Nacht in den Bergen verbringen musste. Der 40-Jährige kam nach der Rettung am Reinersberg in den Berchtesgadener Alpen in ein Klinikum, wie die Polizei mitteilte. Wegen der nasskalten Witterung inklusive Schneefall gestaltete sich die Rettung schwierig, wie es hieß.

Die Schwester des 40-Jährigen meldete den Angaben zufolge am Sonntagmorgen, das sich ihr Bruder stark unterkühlt auf dem Reinersberg befinde. Der alarmierte Rettungshubschrauber konnte sich demnach nicht der Stelle nähern, an der der Mann vermutet wurde. Ein Rettungstrupp machte sich deswegen zu Fuß auf den Weg, wie es weiter hieß. Schließlich konnten die Einsatzkräfte das Handy des Mannes präzise orten.

Ein Fußtrupp erreichte schließlich den 40-Jährigen und versorgte ihn, wie die Bergwacht berichtete. In einer Wetterpause konnte auch der Helikopter an dem Wanderer heranfliegen und ihn ins Tal bringen.