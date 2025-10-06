Ein 20-Jähriger soll mit seinem Pkw nach einem Wortwechsel auf einen 23-Jährigen zugefahren sein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Doch das ist nicht alles.

Bremerhaven - Ein 20-Jähriger soll in Bremerhaven-Lehe mit seinem Auto vorsätzlich auf einen Fußgänger zugefahren sein und ihn am Bein erfasst haben. Der 23-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Vor diesem Vorfall war es bereits zu einem Beinahe-Zusammenstoß gekommen, als der 23-Jährige eine Fahrbahn überquerte und das Auto in die Straße abbog. Die Beteiligten wechselten ein paar Worte. Als der Fußgänger weiterlaufen wollte, fuhr der Fahrer plötzlich los. Der Fußgänger wich aus, doch der Fahrer habe das Auto zurückgesetzt und sei erneut auf ihn zugefahren.

Dann sei der Wagen weggefahren. Der 23-Jährige und ein Zeuge riefen die Polizei. Als die Beamten noch vor Ort waren, kehrte der Fahrer zurück. Er bestritt die Vorwürfe. Gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Einen Drogenschnelltest lehnte der Mann ab. Eine Blutprobe wurde angeordnet, das Auto beschlagnahmt und der Führerschein sichergestellt.