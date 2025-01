Waldheim - Der Freistaat Sachsen will im mittelsächsischen Waldheim dauerhaft eine Erstunterkunft für Asylbewerber betreiben. Das Asylheim im Stadtteil Massanei solle 500 Plätze haben, teilte die Landesdirektion mit. Die Immobilie wird bereits jetzt als kommunale Flüchtlingsunterkunft genutzt. Die Landesdirektion will sie übernehmen und im Herbst 2025 eröffnen.

Sachsen plant, dauerhaft 9.600 Plätze für Asylsuchende vorzuhalten. Dazu sind in den drei Regionen Leipzig, Chemnitz und Dresden jeweils drei größere Unterkünfte vorgesehen. In der Chemnitzer Region gibt es bereits Aufnahmeeinrichtungen in Schneeberg und Chemnitz. Auch in Leipzig sind drei größere Unterkünfte vorhanden. In Dresden sind es bislang zwei.

Die Landesdirektion ist die zentrale Ausländerbehörde des Freistaates. Sie kündigte eine Informationsveranstaltung für die Anwohnerinnen und Anwohner in Waldheim an, sobald die organisatorischen Fragen zu der geplanten Unterkunft geklärt seien.