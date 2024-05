Pirna - Seit dem vergangenen Wochenende nimmt die Gefahr von Waldbränden in Sachsen deutlich zu. Die nördlichen Regionen der Landkreise Görlitz, Bautzen sowie Nordsachsen waren in der Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst am Dienstag dunkelrot gefärbt. In diesen Bereichen besteht eine sehr hohe Gefahr: Es gilt die höchste Warnstufe 5.

Im Rest dieser Landkreise sowie für die Stadt Dresden und den Landkreis Meißen ist Warnstufe 4 und damit eine hohe Gefahr ausgewiesen. Laut der Prognose verschärft sich die Situation bis zum Donnerstag weiter. Für Mittwoch ist der komplette Norden des Freistaates tiefrot gefärbt, für den Tag danach ist nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine hohe oder sehr hohe Gefahr für die Hälfte der Landesfläche vorhergesagt.

In Sachsen gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen. Die Stufe 1 steht für eine sehr geringe Gefahr, die 5 für eine sehr hohe Gefahr. Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden. Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen. Die Landkreise können zusätzliche Beschränkungen erlassen.