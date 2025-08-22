Buchholz in der Nordheide - Bei einer Explosion eines Imbisswagens in Buchholz in der Nordheide ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam es gegen 3.30 Uhr zu der Explosion auf einem Parkplatz in der Stadt im Landkreis Harburg. Die Trümmerteile flogen demnach etwa 50 Meter weit. Verletzt wurde niemand. Wie es zu der Explosion kam, ist nicht bekannt. Bisher gibt es keine Verdächtigen.