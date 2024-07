Magdeburg/Leipzig - In Sachsen-Anhalt steigt die Waldbrandgefahr. In den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg sowie in Dessau-Roßlau wurde bereits die zweithöchste Stufe 4 erreicht, wie aus einer Übersicht des Landeszentrums Wald hervorgeht. In den anderen Landesteilen gilt überwiegend die Waldbrandgefahrenstufe drei.

Im Land gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen. Die Stufe 1 steht für eine sehr geringe Gefahr, die 5 für eine sehr hohe Gefahr. Damit sind bestimmte Verhaltensregeln verbunden: Bei den Gefahrenstufen 2 bis 5 ist es unter anderem verboten, im Wald zu rauchen oder außerhalb der Grillplätze Feuer zu machen.

Das Wochenende wird nach Vorhersage der Meteorologen sehr sonnig und hochsommerlich warm. Die Temperaturen überschreiten demnach die 30-Grad-Marke.