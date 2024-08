Waldbrand in Potsdam - keine Gebäude in Gefahr

Die Feuerwehr bekämpft in Potsdam eine Waldbrand, (Symbolbild)

Potsdam - Die Feuerwehr hat einen Waldbrand in Potsdam-West bekämpft. Der Alarm ging gegen 17.00 Uhr ein, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest sagte. Eine Fläche von etwa 1.000 Quadratmetern stand in Flammen. Der Brand sei unter Kontrolle, hieß es gut zwei Stunden später von der Feuerwehr. Es seien noch einzelne Glutnester vorhanden, die kontrolliert würden. Gebäude seien nicht in Gefahr gewesen.

Zur Ursache des Brandes war zunächst nichts bekannt. Die Feuerwehr Potsdam teilte auf der Plattform X mit, neben Kräften der Berufsfeuerwehr Potsdam seien Helfer von fünf freiwilligen Feuerwehren der Region vor Ort.