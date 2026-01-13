Im Winter ist Streusalz besonders wichtig. In Cuxhaven haben es Diebe genau auf dieses wertvolle Gut abgesehen.

Cuxhaven - Unbekannte haben rund eineinhalb Tonnen Streusalz von einem Betriebsgelände in Cuxhaven gestohlen. Die Diebe entwendeten mindestens 60 jeweils 25 Kilogramm schwere Säcke, teile die Polizei mit. Die Ermittler suche nun nach Zeugen die in dem Gewerbegebiet in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag etwas Verdächtiges bemerkt haben.