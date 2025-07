In einer Wohnung in Sangerhausen gibt es mehrere Knallgeräusche. Ein Mann ruft Drohungen aus einem Fenster. Dann rückt die Polizei an.

Das Spezialeinsatzkommando stürmte in den Morgenstunden eine Wohnung in Sangerhausen. (Symbolbild)

Sangerhausen - Weil in einer Wohnung in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) ein Mann mit einer Schusswaffe vermutet wurde, haben Spezialkräfte der Polizei in den Morgenstunden die Wohnung in dem Einfamilienhaus gestürmt. Zuvor habe es Berichte über mehrere Knallgeräusche gegeben, teilte die Polizei mit. Zudem soll der 38 Jahre alte Bewohner aus dem Fenster unspezifische Bedrohungen gerufen haben. Die Polizei habe daraufhin den Bereich um die Wohnung weiträumig abgesperrt und Spezialkräfte des Landeskriminalamts angefordert.

Als die Polizisten die Wohnung schließlich stürmten, trafen sie den Mann alleine und erheblich alkoholisiert in seiner Wohnung an. Bei einer Durchsuchung seien Rückstände von pyrotechnischen Erzeugnissen aufgefunden worden. Hinweise auf eine Schusswaffe hätten sich nicht ergeben.