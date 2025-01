Berlin - VR-Brillen für das Publikum, eine Opernperformance mit einer halb nackten Nonne und ein Stück des verstorbenen Volksbühnen-Intendanten René Pollesch: Eine Jury hat die zehn Inszenierungen für das Berliner Theatertreffen vorgestellt. Sie werden im Mai während des Gipfeltreffens der deutschsprachigen Bühnen gezeigt.

Dazu gehört die blutige Opernperformance „Sancta“ der österreichischen Choreographin Florentina Holzinger. Die Künstlerin ist bereits zum dritten Mal beim Theatertreffen dabei und für ihre spektakulären Inszenierungen mit meist nackten Darstellerinnen bekannt.

In „Sancta“ bringt sie mit aufreizender Deutlichkeit lesbische Liebesszenen auf die Bühne, zieht christliche Rituale ins Lächerliche und prangert die sexuelle Unterdrückung der Frau an. An der Staatsoper in Stuttgart hatten Besucher bei den ersten beiden „Sancta“-Abenden über Übelkeit geklagt. Es gab auch Berichte über Arzteinsätze.

Auch das gemeinsame Stück „ja nichts ist ok“ von Fabian Hinrichs und René Pollesch wurde eingeladen. Kurz nach der Premiere der Inszenierung im Februar 2024 starb Pollesch. Der Abend bleibe immer verbunden mit einem Abschied und einem Vermächtnis, hieß es.

Inszenierungen vom Schauspielhaus Hamburg und Gorki-Theater

Auch zwei Inszenierungen des Schauspielhauses Hamburg sowie ein Stück am Maxim Gorki Theater sind mit dabei. Bei dem Wiener Stück „(EOL). End of Life“ bekommen Zuschauer VR-Brillen aufgesetzt und sehen in einer virtuellen Realität künstlich erzeugte Bilder von Datenmengen.

„Thematisch bewegen wir uns durchaus in düsteren Gefilden“, sagte die Leiterin des Theatertreffens, Nora Hertlein-Hull. „Die Gesellschaftsentwürfe, die wir größtenteils in der Auswahl sehen, zeugen von einem zumindest melancholischen, vielleicht sogar pessimistischen Blick auf die Gegenwart.“

Für die Zehner-Auswahl hatten Kritiker in der Jury von Mitte Januar 2024 bis Mitte Januar 2025 738 Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichtet. Dann wählten sie die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus, die bei der nächsten Ausgabe vom 2. bis zum 18. Mai gezeigt werden. Ein Überblick.

Das sind die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen