Hannover - Das neue Tanzfestival Real Dance in Hannover rückt näher. Die erste Ausgabe des neuen Festivals sei für die Zeit vom 24. bis 28. Januar 2024 geplant, der Vorverkauf beginne am Freitag (24. November), teilten die Veranstalter mit. Festivalleiterin Melanie Zimmermann versammle choreographische Perspektiven aus Indien, dem Iran, Österreich, Portugal und Frankreich und werde so den Reichtum verschiedener Stile und Genres wie zeitgenössischer Tanz, Hip-Hop und Voguing zeigen. Das Real Dance Festival folgt dem Festival Tanztheater International nach, das nach 38 Jahren im Herbst 2022 zu Ende ging.

Den Angaben zufolge soll das neue Festival den Austausch sowohl etablierter Künstlerinnen und Künstler als auch des Nachwuchses fördern. Die Vorstellungen sind demnach im Schauspielhaus, im Ballhof, auf der Cumberlandschen Bühne sowie im Kunstverein Hannover geplant. Der Tänzer und Choreograph Saïdo Lehlouh werde das Festival im Schauspielhaus mit einer für Hannover entwickelten Version seiner Performance „Apaches“. Ein Highlight werde der „Cosmic Nights Kiki Ball“ sein, eine Hommage an die Ende der 1960er-Jahre in New York etablierten Ballroom-Kultur.

Die Festivalleiterin und Dramaturgin Zimmermann arbeitete für Film und Fernsehen, bevor sie Kultur- und Tanzwissenschaften studierte. Seit 2010 arbeitete sie als Tanzdramaturgin und Kuratorin am Veranstaltungsort Kampnagel in Hamburg. Im März hatte sie angekündigt: „Wir werden Tanz in all seinen diversen Facetten zeigen.“