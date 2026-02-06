Die Unwetterwarnung ist aufgehoben, dennoch ist das Glatteis-Risiko in Berlin und Brandenburg noch nicht vorbei.

Der Deutsche Wetterdienst meldet eine vorübergehende Entspannung, am Abend und nachts ist aber mit weiterem Glatteis zu rechnen. (Archivbild)

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Unwetterwarnungen wegen Glatteis aufgehoben. Dennoch bleibt es brenzlig auf den Straßen. Es werde weiterhin vor Glatteis - „Stufe markant“ - in weiten Teilen von Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gewarnt, so der DWD am Vormittag.

Der gefrierende Regen komme im Nordosten Deutschlands langsam zum Erliegen, höre lokal aber noch nicht ganz auf. „Es tritt eine vorübergehende, leichte Entspannung der Glättesituation ein, jedoch ist vor allem abends und nachts mit weiterem Glatteis zu rechnen“, teilte der DWD mit.