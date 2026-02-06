Phasen ohne Dauerfrost sind eine Chance beim Kampf gegen Glatteis. Die Stadtreinigung rät, sie zu nutzen und das Eis mit deutlich weniger Anstrengung loszuwerden als in den vergangenen Tagen.

Berlin - Die Berliner Stadtreinigung (BSR) empfiehlt, Gehwege von Eis zu befreien, wenn die Temperaturen zwischendurch über dem Gefrierpunkt liegen. „Das ist der beste Zeitpunkt dafür. Jetzt kann man es weich abschippen oder abfegen - an vielen Stellen zumindest“, sagte BSR-Sprecherin Frauke Bank auf dpa-Anfrage. „An manchen Stellen ist das Eis natürlich immer noch sehr dick.“

Der Deutsche Wetterdienst hat für Berlin und Brandenburg tagsüber Temperaturen von zum Teil über null Grad vorhergesagt. Auch für Samstag sind am Tag Werte zwischen 1 und 4 Grad zu erwarten. Gleichzeitig gilt allerdings weiterhin Glättegefahr, insbesondere bei am Boden gefrierendem Sprühregen.

Bank rät, die Chance zu nutzen, das Eis bei etwas höheren Temperaturen mit deutlich weniger Kraftaufwand zu beseitigen. Bei Dauerfrost müsse es mit der Schaufel- oder Spatenkante erst aufgebrochen werden oder mit einer speziellen Eisscharre.

Der Winter verabschiedet sich noch nicht

Das geht deutlich leichter, wenn das Eis schon angetaut ist. „Wichtig ist, die Ursache zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass das Eis vom Gehweg runterkommt“, sagte Bank.

Manche Berliner nutzen dabei ungewöhnliche Methoden. Ein Kioskbesitzer in Kreuzberg etwa setzte am Morgen einen mit Gas betriebenen Dachpappenbrenner ein, um das Eis auf dem Gehweg wegzuschmelzen. „Eine andere Methode habe ich nicht“, sagte er. Nur Streuen helfe nicht, dann taue das Eis nicht auf.

Auch wenn das Thermometer zwischenzeitlich keine Minusgrade anzeigt, ist bei der Glatteisgefahr nicht mit einem schnellen Ende zu rechnen: Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der Region schon für die Nacht zum Samstag mit leichtem Frost und der Gefahr von gefrierendem Sprühregen. Samstagabend sind gebietsweise leichter Schneefall oder Schneegriesel zu erwarten und in der Nacht zu Sonntag erneut Minusgrade mit Glättegefahr.