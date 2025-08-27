Nach zwei Unfällen ist die A9 bei Schleiz in Richtung München voll gesperrt. Das ist bisher bekannt.

Schleiz - Nach einem tödlichen Unfall ist die Autobahn 9 bei Schleiz in Richtung München vorübergehend voll gesperrt worden. Ein Kleintransporter sei an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Der Fahrer des Kleintransporters sei dabei ums Leben gekommen. Er sei allein im Auto gewesen.

Inzwischen ist der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Der Rückstau betrage noch mehrere Kilometer, hieß es weiter.

Zuvor war in der Nähe ein Lastwagen in einem Baustellenbereich gegen einen Schilderwagen geprallt und über die Fahrbahn geschleudert, wie die Sprecherin weiter sagte. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Der Auffahrunfall habe sich nach bisherigen Erkenntnissen im Rückstau zu diesem Unfall ereignet.