Zum sechsten Mal in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga findet am Wochenende ein Winter Game statt. Zehntausende Zuschauer werden im Fußballstadion der Frankfurter Eintracht erwartet.

In Frankfurt steigt am Samstag das Winter Game der Deutschen Eishockey Liga.

Frankfurt/Main - Die Vorfreude auf das Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Fußballstadion von Eintracht Frankfurt steigt bei den Verantwortlichen und Spielern der Löwen Frankfurt und Adler Mannheim. „Jetzt wird es auch Zeit, dass das Baby dann wirklich am 4. Januar auf die Welt kommt“, sagte Andreas Stracke, Gesellschafter der Löwen, vor dem Eishockey-Spektakel am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport).

Mehr als 40.000 Zuschauer werden nach Angaben der Verantwortlichen bei dem Derby erwartet. Die Profis beider Clubs freuen sich auf die besondere Atmosphäre unter freiem Himmel. „Für viele ist es das erste Mal, vielleicht auch das einzige Mal. Da muss man natürlich alle Emotionen und alle Momente genießen“, sagte Nationalstürmer Matthias Plachta von den Adlern Mannheim. Im Endeffekt geht es aber wie bei jedem anderen Spiel in der DEL-Hauptrunde auch um drei Punkte, wie der 33-Jährige betonte.

Die Partie ist das sechste Winter Game in der Geschichte der DEL. Erstmals findet so ein Match in Frankfurt statt. Die Mainmetropole hatte sich im Bewerbungsverfahren gegen Düsseldorf durchgesetzt.