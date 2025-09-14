Berlin - Für Hoffenheims Matchwinner Fisnik Asllani war die Rückkehr in seine Heimatstadt Berlin wie ein großes Fest im Kreis seiner Liebsten und Weggefährten. „Alle waren da. Familie war da. Freunde waren da. Alte Lehrer waren sogar da. Deswegen war es wirklich sehr, sehr schön“, berichtete der TSG-Stürmer am ARD-Mikrofon nach dem 4:2 Erfolg beim 1. FC Union.

Mit seinem Doppelpack führte der 23-Jährige die Kraichgauer zum zweiten Sieg im dritten Bundesliga-Spiel. „Alles in allem ein gelungener Tag in der alten Heimat, gegen alte Freunde“, beschrieb Asllani den Nachmittag und sprach von „Gänsehaut“ und „Glücksgefühlen“.

„Richtig gute Charaktere“

Von 2016 bis 2020 spielte der Offensivspieler in der Köpenicker Jugend, ehe er nach Hoffenheim wechselte. Nach mehreren Leihen kehrte Asllani diesen Sommer zurück zu den Kraichgauern, um einen neuen Anlauf auf einen Stammplatz zu nehmen. Mit Erfolg. In bislang drei Bundesliga-Spielen erzielte der Angreifer drei Tore. Auch im Pokal war der gebürtige Berliner erfolgreich.

„Natürlich lebt ein Stürmer von seinen Mitspielern. Trotzdem muss man die Bälle auch reinmachen“, sagte der Torjäger über seinen Erfolgslauf. „Ich glaube, dass wir richtig gute Charaktere in der Mannschaft haben. Jeder haut sich rein. Das Team steht immer im Vordergrund“, erklärte Asllani.