Suchaktion Drama bei Pilzsuche - Polizei mit Großaufgebot
Zwei Nachbarinnen gehen im Wald Pilze suchen, doch auf einmal findet die eine die andere nicht wieder und schlägt Alarm. Polizei und Feuerwehr fackeln nicht lange.
Uhlstädt-Kirchhasel/Niederkrossen - Mit Hubschrauber, Drohnen und Fährtenspürhund haben Polizei und Feuerwehr im Landkreis Saafeld-Rudolstadt nach einer vermissten Pilzsammlerin gesucht. Ihre Nachbarin hatte die 83 Jahre alte Frau am Samstag beim gemeinsamen Pilzsuchen im Wald bei Niederkrossen, einem Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel, aus den Augen verloren und nicht wieder gefunden, wie die Polizei mitteilte. Sie alarmierte die Rettungskräfte, die gleich eine großangelegte Suche starteten.
Die 83-Jährige wurde schließlich im wenige Kilometer entfernten Langenorla (Saale-Orla-Kreis) gefunden. Sie sei leicht verletzt gewesen, habe nach einer Untersuchung beim Arzt aber die gefundenen Pilze zu Hause genießen können, so die Polizei.