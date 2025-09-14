Zwei Nachbarinnen gehen im Wald Pilze suchen, doch auf einmal findet die eine die andere nicht wieder und schlägt Alarm. Polizei und Feuerwehr fackeln nicht lange.

Eine Frau hat ihre 83 Jahre alte Nachbarin beim Pilzsammeln im Wald aus den Augen verloren und die Polizei alarmiert. (Symbolbild)

Uhlstädt-Kirchhasel/Niederkrossen - Mit Hubschrauber, Drohnen und Fährtenspürhund haben Polizei und Feuerwehr im Landkreis Saafeld-Rudolstadt nach einer vermissten Pilzsammlerin gesucht. Ihre Nachbarin hatte die 83 Jahre alte Frau am Samstag beim gemeinsamen Pilzsuchen im Wald bei Niederkrossen, einem Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel, aus den Augen verloren und nicht wieder gefunden, wie die Polizei mitteilte. Sie alarmierte die Rettungskräfte, die gleich eine großangelegte Suche starteten.

Die 83-Jährige wurde schließlich im wenige Kilometer entfernten Langenorla (Saale-Orla-Kreis) gefunden. Sie sei leicht verletzt gewesen, habe nach einer Untersuchung beim Arzt aber die gefundenen Pilze zu Hause genießen können, so die Polizei.