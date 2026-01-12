Zwickau - Am Zwickauer Hauptbahnhof ist ein Bahnmitarbeiter bei Arbeiten an den Gleisen verletzt worden. Ein Regionalzug der Linie RB 1 erfasste den 30-Jährigen am Vormittag kurz vor der Einfahrt am Bahnsteig 6, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Der betroffene Gleisabschnitt war bis zum Mittag gesperrt. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang des Unfalls.