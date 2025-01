Berlin - Eine 86 Jahre alte Fußgängerin ist die erste Verkehrstote in Berlin im Jahr 2025. Die Frau wurde in Alt-Hohenschönhausen von einer Tram angefahren und starb am Mittwoch noch vor Ort an ihren lebensgefährlichen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 55 Jahre alte Straßenbahnfahrer erlitt demnach einen Schock nach dem Unfall in Höhe eines Einkaufszentrums in der Hansastraße.

Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben der Polizei 55 Verkehrstote, darunter ein Kind. 2023 starben 33 Menschen auf Berlins Straßen. Das war die niedrigste Zahl seit langem. In den Vorjahren lag die Zahl zwischen 34 und 56.

Auffällig für das Jahr 2024 war, dass es viele ältere Menschen und Fußgänger waren, die im Straßenverkehr starben. Von den 55 Verkehrstoten zählten 27 nach den Angaben zur Gruppe der Senioren (ab 65 Jahre).