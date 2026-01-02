Der abstiegsbedrohte SSV Ulm holt Abu-Bekir Ömer El-Zein zurück in die 3. Liga. Im Trainingslager mit seinem neuen Club trifft er schon bald auf seine Ex-Kollegen.

Ulm - Abu-Bekir Ömer El-Zein verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg und schließt sich eine Liga tiefer dem SSV Ulm an. Dort unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 30. Juni 2027, wie der SSV mitteilte. El-Zein ist heute mit seinen neuen Teamkollegen ins Trainingslager in die Türkei gereist und trifft dort in einem Testspiel am 9. Januar auf seinen Ex-Club Magdeburg.

„Abu ist ein weiterer Baustein für unsere punktuelle Verstärkung. Er bringt die offensiven Eigenschaften mit, die wir brauchen und wir sind überzeugt, dass er uns helfen wird“, sagte Ulms Geschäftsführer Stephan Schwarz.