In den nächsten Monaten soll ein Schwimmdock von Kiel nach Emden geschleppt werden. Was hinter dem ungewöhnlichen Umzug steckt.

Emden/Kiel - Die Emder Werft und Dock GmbH (EWD) möchte ihre Kapazitäten ausbauen. „Um die Nachfrage nach komplexen Reparatur- und Modernisierungsaufträgen weiter bedienen zu können, werden die Dockkapazitäten an der Ems noch in diesem Jahr erweitert“, teilte das Unternehmen mit. Die Werft ist nach eigenen Angaben bis August mit Aufträgen ausgelastet, Anfragen bestehen bis 2029.

Entlastung soll ein Schwimmdock aus Kiel bringen. „Unser Hauptstandort in Emden ist so gut ausgelastet, dass wir das zusätzliche Dock dort einfach sehr gut gebrauchen können“, teilte EWD-Geschäftsführer Björn Sommer mit. Die Verlegung des 165 Meter langen und 26 Meter breiten Schwimmdocks sei für die kommenden Monate geplant, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Es handelt sich um das Schwimmdock 2 der ehemaligen Lindenau-Werft, das über Jahrzehnte den Anblick der Kieler Förde prägte. Dort ist bald Schluss: EWD trennt sich nach eigenen Angaben vom Unternehmenszweig in Kiel. Fest angestellte Mitarbeiter sollen demnach Übernahmeangebote zum Wechsel innerhalb der Benli-Gruppe erhalten.