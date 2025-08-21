Die Polizei wird über einen schweren Unfall im Erzgebirgskreis informiert. Dieser Unfall geht für eine Frau tragisch aus.

Annaberg-Buchholz - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 95 bei Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) ist eine 29 Jahre alte Fahrerin tödlich verletzt worden. Vier weitere Menschen, darunter ein siebenjähriger Junge, seien schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht.

Ein 39-jähriger Fahrer sei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn auf den Standstreifen abgekommen, dann ins Schleudern gekommen und mit dem entgegenkommenden Auto der 29-Jährigen zusammengeprallt.

Neben vier Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen seien auch drei Rettungshubschrauber vor Ort gewesen. Mehrere Menschen seien bei dem Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden. Sie wurden von der Feuerwehr befreit, so der Sprecher.