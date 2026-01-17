Die Oldtimermesse „Oldtema“ zieht nicht nur Fans hochpolierter alter Autos an. Es kommt auch eine junge Generation in die Erfurter Messehallen.

Erfurt - Zum Start der Oldtimermesse „Oldtema“ in Erfurt haben sich die Veranstalter zufrieden gezeigt. „Hier herrscht Ausnahmezustand im positiven Sinne“, sagte Veranstalter Thomas Szymkowiak. Bis Sonntagabend rechne er mit bis zu 18.000 Besuchern. „Vom Rost bis zum Glanz“ sei auf der Messe alles vertreten. Einige Ausstellungsautos seien Millionen wert, auf der Außenfläche böten aber auch Teilehändler alte Ersatzteile für Schrauber an.

Das spiegele sich auch an den Besuchern der rund 25.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche wider, sagte er. „Hier kommen die Schicken rein, aber auch die in Arbeitsklamotten und mit schmutzigen Händen.“

Die klassische Oldtimerszene sei noch sehr männlich geprägt - Szymkowiak schätzt ein Verhältnis von 90 Prozent Männern zu 10 Prozent Frauen. Im Bereich der Youngtimer, also etwa Autos aus den 80ern oder 90ern, liege der Frauenanteil aber schon bei rund 40 Prozent. Auch die Schrauberszene für alte Simson-Mopeds sei in den Erfurter Messehallen präsent.