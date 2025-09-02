Wegen eines Lkw-Brandes war die A9 stundenlang gesperrt. Seit Mitternacht ist die Strecke laut Polizei wieder frei – in beide Richtungen.

Gefrees - Nach der Sperrung wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 9 in Oberfranken wieder frei. Seit Mitternacht können nach Angaben der Polizei wieder alle Spuren befahren werden. Ursache für die Sperrung sei ein Lastwagen gewesen, der am Nachmittag bei Gefrees (Landkreis Bayreuth) auf der Fahrt gen Norden in Brand geraten sei. Der Fahrer sei unverletzt.

Wegen des dichten Rauchs waren alle Fahrbahnen gesperrt worden. Während am späteren Nachmittag der Verkehr auf der A9 bereits wieder in Richtung Süden rollte, war die Autobahn in Richtung Norden laut Polizei bis Mitternacht gesperrt.