Bei Halle wird schon seit einiger Zeit eine neue Autobahn gebaut. Für weitere Arbeiten sind Teile der A14 derzeit nicht befahrbar.

Die A14 ist am Wochenende bei Halle auf einem Teilstück voll gesperrt. (Archivbild)

Halle - Die Autobahn 14 ist zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha in beide Richtungen weiter voll gesperrt. Das bestätigt ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale. Für Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord war am Freitagabend eine Vollsperrung eingerichtet worden.

Der Verkehr wird derzeit umgeleitet. Das neue Autobahndreieck entsteht im Zuge des Neubaus der A143.