Verkehr Vollsperrung auf der A14 bei Halle
Bei Halle wird schon seit einiger Zeit eine neue Autobahn gebaut. Für weitere Arbeiten sind Teile der A14 derzeit nicht befahrbar.
19.10.2025, 09:46
Halle - Die Autobahn 14 ist zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha in beide Richtungen weiter voll gesperrt. Das bestätigt ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale. Für Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord war am Freitagabend eine Vollsperrung eingerichtet worden.
Der Verkehr wird derzeit umgeleitet. Das neue Autobahndreieck entsteht im Zuge des Neubaus der A143.