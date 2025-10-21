Ein maskierter Mann sticht auf Mutter und Sohn ein – der Junge überlebt verletzt, die Frau stirbt. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

Bremen - Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30 Jahre alte Frau in Bremen gehen die Ermittlungen der Strafverfolger weiter. Die Staatsanwaltschaft hatte am Abend einen Haftbefehl gegen den früheren Partner der Getöteten erwirkt und fahndet nach dem Mann.

Der Verdächtige soll als maskierter Angreifer am Sonntag auf die Frau und ihren zwölfjährigen Sohn eingestochen haben, als sie ihr Wohnhaus im Bremer Stadtteil Obervieland verließen. Die Frau starb nach den Polizeiangaben noch am Tatort. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben der mutmaßliche Täter und das Opfer ein gemeinsames Kind. Dabei handele es sich jedoch nicht um den Zwölfjährigen. Zu weiteren Hintergründen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an ‒ Zeugen werden gesucht.