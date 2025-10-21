Zwischen Januar und August kamen viele Besucher - etwa in den Harz oder die Saale-Unstrut-Region. Es wäre aber noch Platz für mehr Menschen gewesen.

Halle - Die Zahl der Touristen in Sachsen-Anhalt ist in den ersten acht Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas gesunken. Insgesamt seien 2,27 Millionen Gäste gezählt worden, teilte das Statistische Landesamt mit. Das sind 0,1 Prozent weniger als 2024.

Viele Touristen blieben für mehrere Tage in Sachsen-Anhalt. Insgesamt seien 5,55 Millionen Übernachtungen gezählt worden. Zwischen Januar und August 2024 seien es 2,1 Prozent mehr gewesen.

Auslastung niedrig

Vergleicht man nur den August dieses Jahres mit dem Vorjahresmonat, fiel die Zahl der Gäste den Angaben zufolge etwas höher aus (+0,6 Prozent). Allerdings sei die Zahl der Übernachtungen um 1,5 Prozent gesunken.

Im August kamen die meisten Sachsen-Anhalt-Touristen aus Deutschland (91,4 Prozent). Die angebotenen Schlafgelegenheiten seien zu 38,4 Prozent ausgelastet gewesen. Es gab also noch ausreichend Kapazitäten. Im Schnitt verbrachten die Menschen 2,4 Tage in Sachsen-Anhalt.