Bissendorf - Bei einem Unfall auf der Autobahn 30 bei Bissendorf in Landkreis Osnabrück sind drei Menschen verletzt worden - davon einer lebensgefährlich. Die A30 wurde in dem Bereich für die Einsatzmaßnahmen in Richtung Westen voll gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Drei Wagen seien demnach aus unbekannten Ursachen ineinander geprallt. Dabei wurde ein Mensch lebensgefährlich und zwei weitere schwer verletzt. Die genauen Umstände des Unfalls waren am Nachmittag noch unklar.