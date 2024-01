Potsdam - Die Brandenburger Linke hat eine Volksinitiative für ein kostenloses Mittagessen an Schulen gestartet. Die Partei begründet die Forderung unter anderem mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten für Familien. Schon jetzt läge das Schulessen nicht selten zwischen fünf bis sechs Euro pro Mittagessen, machte der Co-Landesvorsitzende der Linken, Sebastian Walter, deutlich. „Die Folge ist: immer mehr Familien müssen das Mittagessen für ihre Kinder in der Schule abmelden.“ Walter forderte die Landesregierung zum Handeln auf. In den kommenden Monaten werde man die Forderung in Schulen, Kitas und auf den Straßen untermauern.

Die Initiative „Schule satt!“ wird von zahlreichen Vereinen, Sozialverbänden und Gewerkschaften unterstützt, darunter vom DGB und der IG Metall, dem Paritätischen Landesverband Brandenburg e.V. und dem Frauenpolitischen Rat. Landesweit sollen Unterschriften für die Forderung nach einem kostenlosen Mittagessen für alle Schulkinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 gesammelt werden.

Alleinerziehende seien aufgrund struktureller Benachteiligungen die von Armut am stärksten betroffene Familienform, erklärte Birgit Uhlworm vom Verein Shia. Ein kostenfreies Mittagessen gewährleiste gleichberechtigte Teilhabe der Kinder Alleinerziehender. Laut Verein ist in Brandenburg jede 4. Familie eine „Einelternfamilie“.

Jane Baneth vom Paritätischen Landesverband Brandenburg sieht die Gesellschaft in der Verantwortung, sicherzustellen, dass alle Kinder die gleichen Startchancen haben - unabhängig von ihrer finanziellen Situation. Gut genährte Schülerinnen und Schüler seien besser in der Lage, Bildungsangebote optimal zu nutzen, was wiederum ihre Chancen auf einen gerechten Bildungsweg steigere, sagte Baneth.

In einem Antrag für die Plenarsitzung des Landtags hatte die Linke die Landesregierung aufgefordert, bis Ende kommenden Jahres die Kosten für kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kitas zu übernehmen. Die Kosten für 200.000 Kita-Kinder und 300.000 Schülerinnen und Schüler von schätzungsweise 120 Millionen Euro sollten aus dem 2 Milliarden Euro schweren Brandenburg-Paket finanziert werden, hatte Walter gefordert, der auch Linke-Fraktionschef ist. Der Landtag hatte das mit den Stimmen der Regierungskoalition aus SPD, CDU und Grünen abgelehnt.