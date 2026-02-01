Rita Süssmuth ist tot. Für Mario Voigt hat ihr Einsatz für Gleichberechtigung, gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine offene Debattenkultur viele ermutigt.

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat die verstorbene ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth als „Stimme der Vernunft und des Gewissens“ gewürdigt. „Rita Süssmuth hat Deutschland mitgeprägt – mit einer Haltung, die in der Politik selten ist und gerade deshalb bleibt: zugewandt, furchtlos, vom Menschen her denkend“, hieß es von Voigt in einer Mitteilung. Ihr Einsatz für Gleichberechtigung, gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine offene Debattenkultur habe viele ermutigt.

Süssmuth starb im Alter von 88 Jahren. Die CDU-Politikerin gehörte dem Bundestag von 1987 bis 2002 an und war von 1988 bis 1998 dessen Präsidentin. Von 1985 bis 1988 war sie außerdem Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit.