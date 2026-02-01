weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  Polizei ermittelt: Transporter prallt gegen Baum – Fahrer stirbt am Unfallort

Polizei ermittelt Transporter prallt gegen Baum – Fahrer stirbt am Unfallort

Ein Transporter kracht bei Coswig gegen einen Baum. Der Fahrer stirbt noch am Unfallort. Die Polizei sucht nach der Ursache.

Von dpa 01.02.2026, 19:32
Ein 56-Jähriger verliert zwischen Coswig und Zieko die Kontrolle über seinen Transporter. (Symbolbild)
Ein 56-Jähriger verliert zwischen Coswig und Zieko die Kontrolle über seinen Transporter. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Coswig - Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Wittenberg ums Leben gekommen. Der 56-Jährige sei mit seinem Transporter zwischen Coswig und Zieko aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Landesstraße 121 war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.