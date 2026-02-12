Sieg und Trost: Während die Teamstaffel feiert, richtet Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt bewegende Worte an Fräbel und Eggert. Warum die beiden trotzdem Grund zum Stolz haben.

Erfurt/Cortina - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat den deutschen Rodlern zum Gold in der Teamstaffel gratuliert. Dajana Eitberger, Magdalena Matschina, Julia Taubitz, Max Langenhan sowie Tobias Wendl und Tobias Arlt hätten einen überragenden Wettkampf gezeigt, so Voigt. „Unsere Thüringer Athleten – ob waschechte Landeskinder oder hier lebend und trainierend – haben dem Kufensport einen weiteren Schub verliehen.“

Tröstende Worte fand Voigt für Merle Fräbel und Toni Eggert, die es ebenso verdient hätten, in der Teamstaffel für Deutschland zu fahren. Auch wenn die Erwartungen andere gewesen seien, hätten sie sich hervorragend präsentiert und mit ihrer Olympiateilnahme Großartiges erreicht: „Ich bin überzeugt, sie werden aus den Spielen von Cortina neue Stärke und Zuversicht und ein erneutes Lächeln gewinnen.“