Jetzt geht es los mit den Filmfestspielen: Die Berlinale ist eröffnet. Zum Auftakt brachte Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh Glamour an den Potsdamer Platz.

Berlin - Die Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind eröffnet. Festivaldirektorin Tricia Tuttle erklärte die 76. Berlinale am Abend für eröffnet. Zum Auftakt wird das Politdrama „No Good Men“ über Frauen in Afghanistan gezeigt.

Zur Eröffnung kam auch Schauspielerin Michelle Yeoh („Wicked“, „Everything Everywhere All at Once“), die mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk geehrt wurde. Die Berlinale läuft nun bis zum 22. Februar.