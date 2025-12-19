In Niedersachsen sind in diesem Jahr mehr als 1,5 Millionen Tiere wegen der Vogelgrippe getötet worden. Das Agrarministerium spricht von einem herausfordernden Herbst, sieht aber Entspannung.

Mit dem Vogelzug breitete sich auch die Vogelgrippe verstärkt aus – in diesem Jahr waren besonders viele Kraniche betroffen. (Archivbild)

Hannover - Nach einem schwierigen Herbst mit zahlreichen Ausbrüchen der Vogelgrippe kehrt in der Geflügelhaltung in Niedersachsen langsam Entspannung ein. Viele Stallpflichten seien inzwischen aufgehoben worden, teilte das Agrarministerium mit. „Das bedeutet nicht, dass wir schon raus sind aus dem Geschehen, aber es zeichnet sich ab“, sagte eine Sprecherin.

Die Landesregierung habe die Lage gemeinsam mit den Veterinärbehörden eng begleitet. „Das war natürlich ein herausfordernder Herbst für die gesamte Geflügelhaltung“, sagte die Sprecherin. In diesem Jahr wurden in Niedersachsen mehr als 1,5 Millionen Tiere wegen der Vogelgrippe getötet. Zuletzt sei die Zahl der Ausbrüche zurückgegangen, diese hätten stark mit dem Vogelzug – vor allem von Kranichen – zusammengehangen.

Mit Blick auf die Feiertage zeigte sich das Ministerium vorsichtig optimistisch, mahnte aber zur weiteren Wachsamkeit, da Zugvögel im Frühjahr zurückkehren.