1,25 Millionen Berlinerinnen und Berliner wohnen solo. Damit sind mehr als die Hälfte der Haushalte in der Hauptstadt Single-Haushalte. Doch wo sind die meisten davon - und wo die wenigsten?

Laut Statistik gab es 2024 in Friedrichshain-Kreuzberg die meisten Single-Haushalte und in Marzahn-Hellersdorf die wenigsten. (Symbolbild)

Berlin - Mehr als jeder zweite Haushalt in Berlin besteht aus nur einer Person. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte, lebten im vergangenen Jahr 1,25 Millionen Berlinerinnen und Berlin in Single-Haushalten.

Der Statistik zufolge wohnten 1,08 Millionen Personen in Haushalten mit zwei Personen. 631.000 Personen zählten zu einem Haushalten mit drei Personen und 953.000 zu einem mit vier oder mehr. Demnach ergibt sich für Berlin eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 1,77 Personen.

Haushaltsgröße variiert nach Wohnort

Die meisten Single-Haushalte mit 63 Prozent gab es nach Angaben des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg in Friedrichshain-Kreuzberg. Marzahn-Hellersdorf verzeichnete nach der Statistik die wenigsten Ein-Personen-Haushalte (48,4 %) und mit rund einem Drittel die meisten Zwei-Personen-Haushalte. Den größten Anteil von Haushalten mit vier und mehr Personen gab es in Spandau (11,9 %).