Sangerhausen - Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe bei Kranichen am Stausee Kelbra sind auf sachsen-anhaltischer Seite inzwischen schon rund 500 verendete Vögel gefunden worden. „Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Vogelzug-Saison und dem Rasten der Kraniche am Stausee die Zahl in den kommenden Tagen weiter ansteigen wird“, teilte der Landkreis Mansfeld-Südharz mit. Außer den Kranichen sei auch eine tote Wildgans gefunden worden.

Unterdessen hat sich auch im Landesnorden, im Landkreis Stendal, der Verdacht auf Vogelgrippe bestätigt. Das Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt habe bei einem aufgefundenen Kranich das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen.

Die Proben wurden zur weiteren Untersuchung an das Friedrich-Loeffler-Institut weitergeleitet. „Insgesamt liegen derzeit etwa 100 Fälle vor“, so der Landkreis. Zum Schutz sollen Geflügelhalter im Landkreis Stendal ihre Tiere im Stall oder in gesicherten Vorrichtungen lassen, um Kontakt zu Wildvögeln zu vermeiden. Es gibt eine Allgemeinverfügung.

Landkreis bittet Gemeinden um Hilfe

Der Landkreis Mansfeld-Südharz bittet bei mehreren Gemeinden um Amtshilfe, weil die bislang eingesetzten Mitarbeiter des Veterinäramts, des Umweltamts und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr beim Einsammeln der Tiere am Stausee Kelbra an ihre Grenzen kämen. Es gehe um zusätzliche Einsatzkräfte, aber auch um Technik wie ein Luftkissenboot der Freiwilligen Feuerwehr Röblingen.

Geflügelhalter in der Verbandsgemeinde Goldene Aue, der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land und Teilen der Gemeinde Südharz sowie in Oberröblingen müssen ihre Tiere aktuell im Stall oder unter gesicherten Vorrichtungen unterbringen. Auch im angrenzenden Kyffhäuserkreis in Thüringen gibt es eine solche Allgemeinverfügung. Dort darf der Uferbereich des Stausees Kelbra nicht mehr betreten oder befahren werden.

Das Gebiet rund um den Stausee Kelbra gehört zu den größten Binnenrastplätzen für Kraniche in Deutschland auf ihrem Weg nach Süden. Ab Mitte Oktober sind dort viele Vögel zu beobachten. Anfang November wird der Höhepunkt mit bis zu 50.000 Tieren pro Tag erreicht.

Die Geflügelpest ist eine Infektionskrankheit. Umgangssprachlich wird sie auch Vogelgrippe genannt. Sie ist hochansteckend und bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufend.