Streit an einem Infostand auf dem Erfurter Anger: Eine 51-Jährige greift zum Plastik-Weihnachtsbaum und schlägt einen Politiker. Was ist passiert?

Auf dem Erfurter Anger eskalierte ein Streit mit einem Lokalpolitiker und eine Frau greift laut Polizei kurzerhand zu einem künstlichen Weihnachtsbaum. (Foto Archiv)

Erfurt - Mit einem künstlichen Weihnachtsbaum ist ein Lokalpolitiker auf dem Erfurter Anger angegriffen worden. Eine 51-Jährige war am Dienstagnachmittag laut Polizeimitteilung zunächst in Streit mit dem Mann geraten. Der Politiker hatte einen Infostand der AfD betreut.

Als die Auseinandersetzung eskalierte, ging die Frau den Angaben zufolge mit dem künstlichen Baum auf den Lokalpolitiker los. Dieser blieb unverletzt. Woher die Frau den Plastikbaum hatte, konnte die Polizei nicht sagen. Die Frau muss sich nun wegen versuchter Körperverletzung verantworten.