Dessau - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat souverän das Viertelfinale der Champions League erreicht. In Dessau siegten der SCM gegen den rumänischen Vertreter Dinamo Bukarest mit 35:29 (21:10). Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit acht Toren. Bereits das Hinspiel hatte der Club aus Sachsen-Anhalt 30:26 gewonnen, trifft nun auf Ungarns Meister Veszprém. Das Hinspiel findet am 23. oder 24. April in Magdeburg statt.

Im Hinspiel hatte der SCM nach deutlicher Führung mit 30:26 gewonnen. Dinamo begann mit einer offensiven Deckung, um Magdeburg von der Nahwurfzone fernzuhalten. Magdeburg kam dennoch gut ins Spiel, führte früh klar und zwang die Gäste zur ersten Auszeit (5:1/6. Minute). Wie im Hinspiel nahm die SCM-Abwehr den Rumänen viele Bälle ab und vorn zeigte sich Magdeburg konsequent, baute die Führung aus (12:5/17.). Zur Pause lag der SCM mit elf Treffern vorn.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schluderte der SCM im Abschluss, vergab die ersten Angriffe, sodass Bukarest verkürzte (21:14/35.). In Überzahl fing sich der SCM aber wieder und stellte auf zehn Treffer Differenz. Die Partie war damit entschieden, doch Trainer Bennet Wiegert forderte von seinem Team in einer Auszeit (28:20/44.), auch die zweite Halbzeit zu gewinnen, „weil ihr es euch verdient habt“. Dass das am Ende nicht klappte, dürfte angesichts des Weiterkommens zu verschmerzen sein.