Ein Radfahrer fährt auf dem Gehweg statt der Straße. Dabei fährt er ein Kind an.

Rettungskräfte bringen das verletzte Kind in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Erfurt - Ein Radfahrer hat in Erfurt eine Vierjährige angefahren und dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 32-Jährige am Mittwochabend auf dem Gehweg der Albrechtstraße unterwegs und übersah das Kind. Durch den folgenden Zusammenstoß ist die Vierjährige schwer verletzt und anschließend in eine Klinik gebracht worden. Der Mann ist den Angaben zufolge unverletzt geblieben.

Der 32-Jährige hätte den Gehweg nicht befahren dürfen, sagte ein Sprecher der Polizei. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.