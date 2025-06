Vermummte greifen ein Toleranz-Fest in Bad Freienwalde mit Gewalt an - jetzt ermittelt die Polizei gegen einen Verdächtigen. Am Morgen suchte die Polizei nach Beweisen.

Bad Freienwalde - Vier Tage nach dem gewaltsamen Angriff auf ein Fest für Vielfalt in Bad Freienwalde im Osten Brandenburgs ist die Polizei gegen einen 21 Jahre alten Verdächtigen vorgegangen. Am Morgen durchsuchten Ermittler im Kreis Märkisch-Oderland seine Wohnräume und die seiner Eltern, wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) mitteilte. Nach dpa-Informationen ist der Verdächtige der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen.

Am Sonntag hatte eine Gruppe teils vermummter Männer eine Kundgebung des Bündnisses „Bad Freienwalde ist bunt“ in der Kleinstadt attackiert. Die Polizei hatte von zehn bis 15 Angreifern gesprochen.

Kleidung und Handys sichergestellt

Der 21 Jahre alt Verdächtige rückte jetzt durch Aussagen eines Augenzeugen in den Fokus der Ermittlungen, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ricarda Böhme, sagte. Bei den Durchsuchungen stellte die Polizei Kleidung und Mobilfunkgeräte sicher. Der Verdächtige sei erkennungsdienstlich behandelt worden.

Ermittler: Verdacht für Festnahme bislang nicht ausreichend

Eine Festnahme gab es nicht. „Wir konnte nur einen Anfangsverdacht begründen, keinen dringenden Tatverdacht“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen gehen aber weiter. Handys und Bekleidung werden nun erst einmal untersucht. Zu den Vorwürfen äußerte sich der Verdächtige bislang nicht. Er habe von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, teilte die Ermittlungsbehörde mit.

Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ auch in Bad Freienwalde aktiv

Der Verdächtige soll nach dpa-Informationen im Zusammenhang mit der Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ stehen. Auch mehrere Medien berichteten zuvor darüber.

„Der Dritte Weg“ vertritt neonazistische und migrationsfeindliche Positionen. Auch gegen Christopher Street Days (CSD) und die queere Community machen die Neonazis laut Verfassungsschützern mit Protesten mobil. Im Februar dieses Jahres etwa wandte sich die Jugendorganisation des Dritten Wegs auch gegen eine „Tanzdemo“ des Bündnisses „Bad Freienwalde ist bunt“.

Die Partei lehne Lebensentwürfe abseits des traditionellen Familienbildes grundsätzlich ab und verunglimpfe diese als „abnormal“, schrieb das Bundesamt für Verfassungsschutz. In Brandenburg hat „Der Dritte Weg“ laut Verfassungsschutzbericht 2023 etwa 70 Mitglieder. Bundesweit wird das Personenpotenzial mit 950 angegeben.

Die Staatsanwaltschaft wollte bislang keine näheren Angaben zu dem Verdächtigen machen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Auch zu den Orten der zwei Durchsuchungen äußerte sich die Behörde nicht.

Angriff in Bad Freienwalde löst Debatte über Schutz aus

Bei dem Angriff in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) wurden laut Polizei zwei Menschen verletzt. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Der Angriff löste breites Entsetzen und eine Debatte über den Schutz solcher Veranstaltungen aus. Am Wochenende steht ein CSD in Eberswalde bevor, ganz in der Nähe will die AfD ein Sommerfest in der Stadt veranstalten. Die Polizei will nach dem Angriff in Bad Freienwalde mit verstärktem Schutz vor Ort sein.