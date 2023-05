Seesen/Bockenem - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Bockenem im Landkreis Hildesheim sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. An dem Unfall auf der Autobahn in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Rhüden und Bockenem seien zwei Lastwagen und ein Pkw beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zunächst hatte es geheißen, dass sich der Unfall zwischen der Raststätte Harz-Ost und der Anschlussstelle Rhüden ereignet habe.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 49-Jähriger mit einem Sattelzug auf der rechten Spur der Autobahn unterwegs, als der linke Vorderreifen der Zugmaschine platzte. Der Transporter brach daraufhin nach links aus und stieß mit einem überholenden Sattelzug eines 55-Jährigen zusammen. Der weitere Unfallhergang sei unklar, teilte die Polizei mit. Bekannt sei, dass einen Personenwagen in den Unfall verwickelt war. In dem Wagen saßen ein 47-Jähriger und ein 24-Jähriger.

Das Auto überschlug sich, rutschte über die Fahrbahn und blieb nach etwa 200 Metern auf der Seite liegen. Die beiden Männer wurden eingeklemmt und mussten von Rettungskräften aus dem Wrack befreit werden. Sie kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Unbekannt war zunächst, welcher der beiden Männer am Steuer saß.

Die beiden Lastwagenfahrer wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Die Unfallaufnahme dauerte zunächst an, die Autobahn in Richtung Hamburg war am Nachmittag noch gesperrt.