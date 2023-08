Werdau/Zwickau - Vier Menschen sind in Werdau (Kreis Zwickau) bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos verletzt worden. Es entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 50-Jähriger am Dienstag links in eine Einfahrt einbiegen und musste wegen entgegenkommender Fahrzeuge stoppen.

Ein 59-jähriger in einem Transporter hinter ihm reagierte zu spät und schob den haltenden Wagen auf das Auto einer 48-Jährigen im Gegenverkehr. Dabei wurden die Frau, ihre zwei 59 und 35 Jahre alte Begleiter sowie der 50-jährige Autofahrer verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.