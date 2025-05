Der Weg in die nächste Beratungsstelle der Verbraucherzentrale kann in Sachsen-Anhalt weit sein. Seit ein paar Monaten kommt die Beratung aufs Land.

Das Beratungsmobil steuert 16 Städte im ländlichen Raum an und bietet Videoberatungen zu diversen Themen an.

Halle - Seit vier Monaten fährt das Beratungsmobil der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt Marktplätze und Einkaufszentren auf dem Land an - bislang sind auf diese Weise etwas über 300 Ratsuchende beraten worden. „In einigen der Städte gab es noch nie oder sehr lange nicht vor Ort Angebote der Verbraucherzentrale“, sagte der Geschäftsführer der Verbraucherzentrale, Volkmar Hahn. „Da wirkt so ein buntes Digitalmobil zur Videoberatung neben dem Bäckerwagen auf dem Wochenmarkt wie ein Ufo.“

16 Orte steuert das Beratungsmobil bislang an. Beraten wird per Videoschalte aus dem Mobil, Unterlagen können eingescannt werden - um alles kümmert sich ein Servicemitarbeiter. Der Anteil der Nachfragen zu Themen aus dem Bereich Finanzdienstleistungen betrage ungefähr ein Fünftel, sagte Hahn. „Insgesamt ist die Themenpalette so vielfältig, wie die Fragen in den festen Beratungsstellen.“ Das Beratungsmobil war nach Brandenburger Vorbild zum Jahresbeginn gestartet.