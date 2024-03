Hörselberg-Hainich - Bei einem Verkehrsunfall in Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Eine 19 Jahre alte Frau wollte am Freitag mit ihrem Auto auf eine Hauptstraße im Ortsteil Behringen auffahren und stieß mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die vier Insassen des Autos auf der Hauptstraße wurden bei dem Unfall leicht verletzt - darunter zwei Kinder im Alter von 13 und vier Jahren. Beide Autos wurden abgeschleppt.