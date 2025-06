Blitz und Donner, Schauer und starker Wind: Am Freitag müssen sich Menschen in Berlin und Brandenburg auf ungemütliches Wetter einstellen. Gewitter ziehen auch am Wochenende auf.

Wolken, Regen und Gewitter in Berlin und Brandenburg

Am Freitag und über das Wochenende ziehen Gewitter auf. (Symbolbild)

Potsdam/Berlin - Menschen in Berlin und Brandenburg sollten in den kommenden Tagen mit Regenschirm oder -jacke nach draußen gehen. Der Freitag startet bedeckt mit gelegentlichem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später kommt es demnach lokal zu Gewittern und Schauern, an manchen Orten wehen dazu Sturmböen. Abends wird es allmählich weniger windig. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Samstag kühlt es bei einzelnen Schauern auf 14 bis 11 Grad ab. Das Pfingstwochenende startet laut DWD am Samstag mit Wolken, am Mittag kommen Schauer und lokal Gewitter dazu. Vereinzelt fällt Starkregen und kleinkörniger Hagel. Die Temperaturen erreichen 20 bis 25 Grad.

Nach einzelnen Schauern bei 14 bis 10 Grad in der Nacht beginnt der Sonntag laut Vorhersage mit Wolken - aber auch etwas Sonnenschein. Wie an den Vortagen ziehen gebietsweise Schauer und Gewitter auf und nachmittags kann es windig werden. Die Temperaturen liegen bei maximal 17 bis 22 Grad.