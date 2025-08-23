weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Streit eskaliert: Vier Männer durch Pfefferspray verletzt

Live!
Chemnitzer FC gegen 1. FC Magdeburg II am 23. August im Livestream
Chemnitzer FC gegen 1. FC Magdeburg II am 23. August im Livestream

Streit eskaliert Vier Männer durch Pfefferspray verletzt

In Nordhausen läuft eine Meinungsverschiedenheit derart aus dem Ruder, dass es am Ende vier Verletzte gibt.

Von dpa 23.08.2025, 13:38
Ein 17-Jähriger soll mit Pfefferspray mehrere Menschen in Nordhausen verletzt haben, wie die Polizei miteilte. (Symbolbild)
Ein 17-Jähriger soll mit Pfefferspray mehrere Menschen in Nordhausen verletzt haben, wie die Polizei miteilte. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Nordhausen - Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll im Streit vier Menschen in Nordhausen mit Pfefferspray leicht verletzt haben. Der Heranwachsende sei am Freitagabend zu einer Personengruppe dazu gestoßen, mit der sich ein Streit entwickelt habe, teilte die Polizei mit. Dabei habe der 17-Jährige Pfefferspray eingesetzt. Vier Männer wurden verletzt, weil sie den Reizstoff einatmeten. Gegen den 17-Jährigen richte sich nun der Anfangsverdacht der gefährlichen Körperverletzung.