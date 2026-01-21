Ein Baby und drei Kleinkinder sitzen im Auto einer 30-Jährigen, als diese mit dem Wagen von der Straße abkommt. Der Nachmittag endet für alle mit einer Fahrt ins Krankenhaus.

Riechheim - Bei einem Unfall im Ilm-Kreis sind ein Baby und drei Kleinkinder verletzt worden. Die 30 Jahre alte Fahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache zwischen Gügleben und Riechheim mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Alle Kinder und die Frau wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Weitere Details waren zunächst unbekannt. Die Kreisstraße 4 ist derzeit voll gesperrt.