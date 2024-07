Zell am Ziller - Trainer Ole Werner bemühte sich, die Niederlage seines SV Werder Bremen im Trainingslager gegen US Lecce einzuordnen. „Wir sind nur über 30 Minuten wirklich Tempo gegangen. Sonst waren auf beiden Seiten viele Fehler im Spiel“, sagte der 36-Jährige nach dem 0:3 gegen den italienischen Fußball-Erstligisten. Im ersten Härtetest der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison offenbarte Werners Team in der Partie in Zell am Ziller am Samstag etliche Probleme. „Es hat noch nicht alles funktioniert, und wir haben gesehen, dass noch nicht alle körperlich auf dem Level sind, um Bundesliga zu spielen“, sagte der Cheftrainer. „Insbesondere in den letzten zehn bis 15 Minuten der beiden Halbzeiten war das dem einen oder anderen anzumerken.“

Vor 1800 Zuschauern hatte Nikola Krstovic (31./34.) für die Italiener getroffen. „Die beiden Möglichkeiten, die sich Lecce geboten haben, haben sie sehr gut genutzt. Wir unsere Gelegenheiten bei ähnlichen Situationen leider nicht“, stellte Werner fest. Nach dem Wechsel setzte Hamza Rafa in der 87. Minute den Schlusspunkt.





Die Bremer bleiben noch bis zum kommenden Samstag in Österreich. Am Freitag (14.00 Uhr) bestreitet das Team gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday einen weiteren Test.