Kein Licht, keine Heizung, keine Schule: Der Stromausfall im Berliner Südwesten legt in den kommenden Tagen auch den Betrieb von vielen Schulen und Kitas lahm.

Am Samstagmorgen wurde durch eine politisch motivierte Brandstiftung an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde wichtige Leitungen beschädigt.

Berlin - Wegen des großen Stromausfalls im Berliner Südwesten bleiben von Montag bis Mittwoch mehrere Schulen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf geschlossen. Auf einer Liste der Senatsverwaltung für Bildung waren mehr als ein Dutzend Schulen verzeichnet - darunter Grundschulen sowie weiterführende Schulen und Berufsschulen.

„Die Maßnahmen sind aus Gründen der Sicherheit unvermeidbar“, hieß es vom Senat. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Voraussetzungen für eine schnelle Rückkehr zum regulären Schulbetrieb zu schaffen - ob das nach Mittwoch sein werde, sei aber noch unklar.

Gastkinder dürfen in anderen Berliner Bezirken zur Schule

Für all jene Kinder, die familiär nicht betreut werden können, ist eine Notbetreuung an anderen Schulen eingerichtet. Außerdem gilt: „Kinder, die in anderen Berliner Bezirken andere Unterkunftsmöglichkeiten gefunden haben, können dort als Gastkinder aufgenommen werden.“

Eigentlich sollte der Unterricht nach den Weihnachtsferien am Montag wieder beginnen, einen normalen Schulalltag gibt es aber in vielen Einrichtungen in den nächsten Tagen nicht. Auch die Kitas sind betroffen.

Schulen frühestens am Donnerstag wieder geöffnet

Am frühen Samstagmorgen hatte ein Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde mehr als ein Dutzend wichtige Leitungen beschädigt. Ein bei den Behörden eingegangenes Bekennerschreiben mutmaßlicher Linksextremisten ist laut Senatorin Iris Spranger (SPD) authentisch. Der Anschlag sorgt für einen großen Stromausfall, von dem zunächst 45.000 Haushalte und mehr als 2.200 Unternehmen betroffen waren.

Der Deutschen Presse-Agentur lag ein Schreiben einer Schule in Lichterfelde an die Eltern vor, laut dem die Einrichtung am Montag dicht bleibt. „Wenn Sie momentan mit Ihren Kindern im Warmen und im Hellen sind und dort auch noch bleiben wollen/können, tun Sie das bitte. Wir rechnen momentan damit, dass die Schule frühestens am Donnerstag wieder offen sein wird“, hieß es in der Mail von Samstag weiter.