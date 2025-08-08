Wurde ein Kabelbrand in Potsdam absichtlich gelegt? Einige tausend Haushalte waren deswegen offline. Jetzt verkündet Vodafone gute Nachrichten.

Bei einem Brand sind Glasfaserkabel in Potsdam zerstört worden - mit Folgen für einige tausend Haushalte in Potsdam. (Symbolbild)

Potsdam - In Potsdam sind viele der rund 3.400 Haushalte, die nach einem Kabelbrand ohne Internet waren, laut einem Vodafone-Sprecher inzwischen wieder am Netz. Im Laufe des Abends sollte die Störung bei allen behoben sein, sagte er. Zuvor hatte die B.Z. berichtet.

Bei dem Brand in einem Kabelschacht am Donnerstagmorgen waren auch Glasfaserkabel zerstört worden. In den betroffenen Haushalten in Potsdam funktionierte danach kein Internet, kein Kabel-Fernsehen und kein Festnetz-Telefon.

Es besteht der Verdacht, dass Kabel an einer Brücke nicht weit von Bahngleisen entfernt angezündet wurden. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Brandstiftung. Der Bahnverkehr war laut Polizei nicht gestört.